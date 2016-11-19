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Трамп выплатит $25 млн для урегулирования иска о мошенничестве

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Нью-йоркский бизнесмен и новоизбранный президент США Дональд Трамп согласился урегулировать три иска против Университета Трампа, представленные его бывшими студентами, сообщил генпрокурор Нью-Йорка Эрик Т. Шнайдерман. Бывшие студенты Университета Трампа подали иски против новоизбранного президента с требованием компенсации 35 000 долларов каждому, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Истцы утверждают, что в учебном заведении, которое закрылось в 2010 году, их заставили заплатить десятки тысяч долларов за курсы, на которых обещали раскрыть «тайны» успешного инвестирования, однако этого так и не произошло. Всего жертвами обмана стали около 6000 человек.

По словам генпрокурора Нью-Йорка, урегулировать судебные процессы предложил сам господин Д.Трамп - для этого он согласился выплатить 25 млн долларов.

Три иска должны были рассматриваться в Калифорнии и Нью-Йорке - первое рассмотрение должно было начаться в Сан-Диего уже 28 ноября, несмотря на попытки юристов господина Д.Трамп отложить судебное заседание.

Прокуратура потребовала от него выплатить 40 млн долларов. Во время своей предвыборной кампании господин Д.Трамп неоднократно заявлял, что не собирается урегулировать иски против себя, и настаивал, что выиграет дело против Университета Д.Трампа.

Как сообщал УНН, протестные группы в Соединенных Штатах Америки, которые организуют акции против избрания президентом страны республиканца-миллиардера Дональда Трампа, заявили об объединении в альянс под названием "Не мой президент" .

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