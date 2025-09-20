$41.250.05
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
17:23 • 14006 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
16:30 • 15227 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 19062 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
19 вересня, 12:05 • 31368 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
19 вересня, 12:00 • 22787 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
19 вересня, 11:23 • 30090 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43 • 37617 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
19 вересня, 07:43 • 42664 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
19 вересня, 06:26 • 59018 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
19 вересня, 12:05 • 31368 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 11:23 • 30090 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
19 вересня, 06:26 • 59018 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?
Трамп: Сі Цзіньпін долучиться до завершення війни в Україні

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Дональд Трамп заявив, що лідер КНР Сі Цзіньпін співпрацюватиме зі США для врегулювання війни між росією та Україною. Трамп також зазначив, що США отримують прибуток від продажу зброї Україні.

Трамп: Сі Цзіньпін долучиться до завершення війни в Україні

Лідер КНР Сі Цзіньпін буде допомагати у питанні завершення війни в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

"Я думаю, що Сі з Китаю буде співпрацювати з нами, щоб допомогти у війні між росією та Україною", - сказав глава Білого дому.

Він також прокоментував ситуацію з постачаннями США озброєнь Україні.

Я не хочу отримувати прибуток від війни в Україні. Проте ми заробляємо, бо вони купують нашу зброю

- зазначив Трамп.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. За його словами, вони обговорили ключові питання - від торгівлі до необхідності припинення війни в Україні.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Україна