Трамп: Сі Цзіньпін долучиться до завершення війни в Україні
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що лідер КНР Сі Цзіньпін співпрацюватиме зі США для врегулювання війни між росією та Україною. Трамп також зазначив, що США отримують прибуток від продажу зброї Україні.
Лідер КНР Сі Цзіньпін буде допомагати у питанні завершення війни в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
Деталі
"Я думаю, що Сі з Китаю буде співпрацювати з нами, щоб допомогти у війні між росією та Україною", - сказав глава Білого дому.
Він також прокоментував ситуацію з постачаннями США озброєнь Україні.
Я не хочу отримувати прибуток від війни в Україні. Проте ми заробляємо, бо вони купують нашу зброю
Нагадаємо
Напередодні президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. За його словами, вони обговорили ключові питання - від торгівлі до необхідності припинення війни в Україні.
