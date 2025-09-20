Трамп: Си Цзиньпин присоединится к завершению войны в Украине

Лидер КНР Си Цзиньпин будет помогать в вопросе завершения войны в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

"Я думаю, что Си из Китая будет сотрудничать с нами, чтобы помочь в войне между Россией и Украиной", - сказал глава Белого дома.

Он также прокомментировал ситуацию с поставками США вооружений Украине.

Я не хочу получать прибыль от войны в Украине. Однако мы зарабатываем, потому что они покупают наше оружие