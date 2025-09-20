$41.250.05
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
17:23 • 13957 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
16:30 • 15187 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00 • 19017 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
19 сентября, 12:05 • 31314 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 22766 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
19 сентября, 11:23 • 30071 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 37608 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
19 сентября, 07:43 • 42637 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
19 сентября, 06:26 • 58997 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Трамп: Си Цзиньпин присоединится к завершению войны в Украине

Дональд Трамп заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин будет сотрудничать с США для урегулирования войны между Россией и Украиной. Трамп также отметил, что США получают прибыль от продажи оружия Украине.

Трамп: Си Цзиньпин присоединится к завершению войны в Украине

Лидер КНР Си Цзиньпин будет помогать в вопросе завершения войны в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

"Я думаю, что Си из Китая будет сотрудничать с нами, чтобы помочь в войне между Россией и Украиной", - сказал глава Белого дома.

Он также прокомментировал ситуацию с поставками США вооружений Украине.

Я не хочу получать прибыль от войны в Украине. Однако мы зарабатываем, потому что они покупают наше оружие

- отметил Трамп.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином. По его словам, они обсудили ключевые вопросы - от торговли до необходимости прекращения войны в Украине.

Вадим Хлюдзинский

