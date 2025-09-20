Трамп: Си Цзиньпин присоединится к завершению войны в Украине
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин будет сотрудничать с США для урегулирования войны между Россией и Украиной. Трамп также отметил, что США получают прибыль от продажи оружия Украине.
Лидер КНР Си Цзиньпин будет помогать в вопросе завершения войны в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.
Детали
"Я думаю, что Си из Китая будет сотрудничать с нами, чтобы помочь в войне между Россией и Украиной", - сказал глава Белого дома.
Он также прокомментировал ситуацию с поставками США вооружений Украине.
Я не хочу получать прибыль от войны в Украине. Однако мы зарабатываем, потому что они покупают наше оружие
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином. По его словам, они обсудили ключевые вопросы - от торговли до необходимости прекращения войны в Украине.
