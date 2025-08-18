Трамп щодо зустрічі із Зеленським та путіним: спробуємо організувати тристоронні перемовини

Дональд Трамп заявив про намір організувати тристоронні переговори між Україною, росією та США.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив сподівання, що вдасться організувати тристоронню зустрічі лідерів. Він також переконаний, що Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор володимир путін зможуть про щось домовитися, повідомляє УНН з посиланням на виступ Дональда Трампа перед європейськими лідерами. Деталі Ми спробуємо організувати тристоронню зустріч якнайшвидше. Я маю таке відчуття, що ви з президентом путіним про щось домовитеся. Зрештою це рішення, яке може зробити лише президент путін, президент Зеленський та народ України - заявив очільник Білого дому. Президент США також висловив сподівання, що результат зустрічі буде "дуже хороший" і висловив готовність організувати її. "Я думаю, що результат буде дуже хорошим. Я організую зустріч з президентом путіним. Якщо ви хочете, я приєднаюся. Ми хочемо врятувати людей. Ми б усі хотіли негайного припинення вогню, перемир’я, якщо ми припрацьовуємо довгостроковий мир", - зазначив Трамп. Доповнення У Вашингтоні стартувала багатостороння зустріч президента США Дональда Трампа з європейськими лідерами, які раніше сьогодні прибули до Білого дому. Трамп вважає, що путін погодиться з тим, що Україна повинна мати безпекові гарантії