Трамп о встрече с Зеленским и Путиным: попробуем организовать трехсторонние переговоры

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду, что удастся организовать трехстороннюю встречу лидеров. Он также убежден, что Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор владимир путин смогут о чем-то договориться, сообщает УНН со ссылкой на выступление Дональда Трампа перед европейскими лидерами. Детали Мы постараемся организовать трехстороннюю встречу как можно скорее. У меня такое ощущение, что вы с президентом путиным о чем-то договоритесь. В конце концов, это решение, которое может принять только президент путин, президент Зеленский и народ Украины - заявил глава Белого дома. Президент США также выразил надежду, что результат встречи будет "очень хорошим" и выразил готовность организовать ее. "Я думаю, что результат будет очень хорошим. Я организую встречу с президентом путиным. Если вы хотите, я присоединюсь. Мы хотим спасти людей. Мы бы все хотели немедленного прекращения огня, перемирия, если мы прорабатываем долгосрочный мир", - отметил Трамп. Дополнение В Вашингтоне стартовала многосторонняя встреча президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами, которые ранее сегодня прибыли в Белый дом. Трамп считает, что путин согласится с тем, что Украина должна иметь гарантии безопасности