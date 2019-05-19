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Трамп розкритикував заборону на аборти

Трамп розкритикував заборону на аборти

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп не погодився з положеннями жорсткої заборони жінкам переривати вагітність, запровадженої в американському штаті Алабама. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

"Як відомо більшості, і для тих, хто хоче знати, я рішуче виступаю за життя, за трьох виключень: зґвалтування, інцест та захист життя матері - та сама позиція, яку займав Рональд Рейган..", - йдеться в повідомленні Трампа.

Нагадаємо, закон, що забороняє робити аборти практично на всіх стадіях вагітності і навіть в разі зґвалтування чи інцесту, вступив у силу в американському штаті Алабама.

Закон передбачає кримінальне покарання для лікарів, які ризикнули перервати вагітність жінки. Таким акушерам або гінекологам загрожує до 99 років позбавлення волі. Фракція демократів в сенаті асамблеї внесла дві поправки в документ, що роблять винятки для жертв зґвалтування і інцесту. Однак в ході голосування ці поправки були виключені з тексту законопроекту. У ньому в результаті залишилася єдине застереження: дозволено робити аборт при наявності серйозної загрози життю жінки при пологах.

As most people know, and for those who would like to know, I am strongly Pro-Life, with the three exceptions - Rape, Incest and protecting the Life of the mother - the same position taken by Ronald Reagan. We have come very far in the last two years with 105 wonderful new.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 травня 2019 р.

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