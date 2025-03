Трамп розкритикував заборону на аборти

"Як відомо більшості, і для тих, хто хоче знати, я рішуче виступаю за життя, за трьох виключень: зґвалтування, інцест та захист життя матері - та сама позиція, яку займав Рональд Рейган..", - йдеться в повідомленні Трампа.

Нагадаємо, закон, що забороняє робити аборти практично на всіх стадіях вагітності і навіть в разі зґвалтування чи інцесту, вступив у силу в американському штаті Алабама.

Закон передбачає кримінальне покарання для лікарів, які ризикнули перервати вагітність жінки. Таким акушерам або гінекологам загрожує до 99 років позбавлення волі. Фракція демократів в сенаті асамблеї внесла дві поправки в документ, що роблять винятки для жертв зґвалтування і інцесту. Однак в ході голосування ці поправки були виключені з тексту законопроекту. У ньому в результаті залишилася єдине застереження: дозволено робити аборт при наявності серйозної загрози життю жінки при пологах.

As most people know, and for those who would like to know, I am strongly Pro-Life, with the three exceptions - Rape, Incest and protecting the Life of the mother - the same position taken by Ronald Reagan. We have come very far in the last two years with 105 wonderful new.....

