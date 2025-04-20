Авіаудар по Костянтинівці: під завалами знайшли тіла двох загиблих
Київ • УНН
Після вчорашнього удару росіян по Костянтинівці сьогодні з-під завалів житлового будинку дістали тіла чоловіка та жінки. Рятувальні роботи ускладнювалися постійними обстрілами ворога.
Російські окупанти учора,19 квітня, завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Сьогодні, 20 квітня, рятувальники дістали з-під завалів тіла загиблих. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
Вчора окупанти завдали удару по житловому сектору міста, спричинивши руйнування приватного житлового будинку. Сьогодні з-під завалів було вилучено тіла загиблих чоловіка та жінки
Надзвичайники заявили, що під час розбору завалів ворог неодноразово обстрілював місце проведення робіт, через що роботи доводилося призупиняти.
На місці події працювали рятувальники, парамедики Національної поліції та представники Костянтинівської міської адміністрації.
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