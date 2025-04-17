Ситуація в Костянтинівській громаді напружена, почастішали удари дронами – начальник МВА

В Костянтинівській громаді на Донеччині ситуація залишається вкрай напруженою. Почастішали ворожі удари дронами та безпілотними системами.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ситуація залишається вкрай напруженою. Костянтинівська громада щоденно, постійно зазнає ворожих обстрілів зі всіх видів озброєння. Дуже почастішали удари дронами та безпілотними системами - розповів Горбунов.

Скільки цивільних залишається у місті й чи є охочі виїжджати у безпечніші райониВін повідомив, що га сьогодні в громаді залишається близько 10 тис. людей, безпосередньо в місті Костянтинівка понад 9 тис. і ще у 24 населених пунктах знаходиться близько 600 людей.

Всі охочі знають куди звертатися ( для евакуації – ред.), штаби працюють - зазначив Горбунов.

Окрім того, він повідомив, що на сьогодні всіх дітей вивезли.

Але фіксувалися декілька фактів повернення їх назад, але всі служби відразу працюють, задіяні щодо їх евакуації. Всі комунальні служби наразі в місті працюють - сказав Горбунов.

Доповнення

17 квітня повідомлялося, що російські війська обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, внаслідок чого загинуло двоє людей.

В березні речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що окупанти поблизу Покровська мали вогневий контроль траси Покровськ-Костянтинівка, але після контратаки українських сил, вогневий контроль став більш не чітким.