Ситуация в Константиновской громаде напряженная, участились удары дронами – начальник ГВА

В Константиновской громаде в Донецкой области ситуация остается крайне напряженной. Участились вражеские удары дронами и беспилотными системами.

Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов в эфире телемарафона, передает УНН.

Ситуация остается крайне напряженной. Константиновская громада ежедневно, постоянно подвергается вражеским обстрелам из всех видов вооружения. Очень участились удары дронами и беспилотными системами - рассказал Горбунов.

Сколько гражданских остается в городе и есть ли желающие выезжать в более безопасные районыОн сообщил, что на сегодня в громаде остается около 10 тыс. человек, непосредственно в городе Константиновка более 9 тыс. и еще в 24 населенных пунктах находится около 600 человек.

Все желающие знают куда обращаться (для эвакуации – ред.), штабы работают - отметил Горбунов.

Кроме того, он сообщил, что на сегодня всех детей вывезли.

Но фиксировались несколько фактов возвращения их назад, но все службы сразу работают, задействованы по их эвакуации. Все коммунальные службы сейчас в городе работают - сказал Горбунов.

Дополнение

17 апреля сообщалось, что российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погибли два человека.

В марте представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщал, что оккупанты вблизи Покровска имели огневой контроль трассы Покровск-Константиновка, но после контратаки украинских сил, огневой контроль стал более не четким.