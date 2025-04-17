На Донеччині через обстріли рф загинуло 2 людей, руйнувань зазнали 10 міст

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівки і приватні будівлі. Окупанти атакували дронами та артилерією.

Передає УНН із посиланням на Поліцію Донеччини та керівника ОВА Вадима Філашкіна.

Деталі

Після російських атак у поліції повідомляють, що влучання відбулись в 10 населених пунктах. Називаються міста: Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Покровськ, селищах Зарічне, Олексієво-Дружківка, Новоселівка, селах Зоря, Полтавка, Яблунівка.

Руйнувань зазнали 48 цивільних об’єктів, з них 41 житловий будинок. - пише поліція.

Щодо жертв обстрілу

Щонайменше 2 людини загинули і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Краматорського району. У Костянтинівці росіяни вбили 53-річного чоловіка і поранили 2 людей. - повідомляє Філашкін.

До повідомлення керівника ОВА Донецької області, поліція інформувала, що внаслідок атак рф по Донеччині, одна людина загинула, шість зазнали поранень.

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За попередніми даними поліції Донеччини:

У Покровську росіяни вбили цивільну особу, пошкодили приватний будинок.

По Мирнограду ворог вдарив з артилерії – травмовано двох мирних жителів. Лиман окупанти атакували дронами та артилерією – поранили людину, пошкодили три приватних будинки та три господарських споруди.

Двоє поранених – у Зарічному. Одна людина постраждала в Костянтинівці. Дев’ять авіабомб "КАБ-250" війська рф скинули на Іллінівську громаду.

У Зорі руйнувань зазнали 23 приватних і 2 багатоквартирних будинки, заклад освіти, в Полтавці – 11 приватних будинків, 2 цивільних авто. У Яблунівці Іллінівської громади FPV-дрон пошкодив приватний будинок.

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