В Донецкой области из-за обстрелов рф погибли 2 человека, разрушениям подверглись 10 городов

$41.220.04
46.820.21
ukenru
Нацполиция усиливает меры безопасности на Пасху: дежурство возле храмов и выборочный осмотр вещей
Эксклюзив
09:48 • 560 просмотра

Нацполиция усиливает меры безопасности на Пасху: дежурство возле храмов и выборочный осмотр вещей

Эксклюзив
06:19 • 15349 просмотра

Эксперт озвучил масштаб потерь от “серой” техники Apple: до 15 миллиардов гривен в год

06:17 • 31145 просмотра

Реестр убытков для Украины: кто может подать заявление на возмещение и какие категории откроются до конца года

Эксклюзив
05:54 • 34533 просмотра

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну

16 апреля, 11:59 • 94577 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

16 апреля, 11:16 • 194629 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
16 апреля, 11:15 • 95369 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
16 апреля, 10:31 • 149592 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

16 апреля, 08:19 • 94053 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 145996 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+22°
5м/с
41%
Популярные новости

Войска рф продвинулись возле Котляровки и на отдельных участках Запорожской области - DeepState

16 апреля, 23:57 • 19487 просмотра

В рф прогремели взрывы: жители слышали серию громких ударов

17 апреля, 00:48 • 18120 просмотра

Оккупанты пытаются прорвать оборону возле Боровой в Харьковской области

03:57 • 20304 просмотра

Топ вещей, которые нуждаются в замене чаще, чем вы думаете

05:10 • 30397 просмотра

Великобритания поддержит передачу Taurus Украине, но при одном условии - The Telegraph

06:42 • 11200 просмотра
публикации

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну
Эксклюзив

05:54 • 34574 просмотра

Топ вещей, которые нуждаются в замене чаще, чем вы думаете

05:10 • 31607 просмотра

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

16 апреля, 14:30 • 66790 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

16 апреля, 11:16 • 194648 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 169139 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Си Цзиньпин

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Днепр

Вашингтон

Харьков

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 103420 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 46175 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 46152 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 46269 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 47550 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

ТикТок

Нью-Йорк Таймс

Телеграмма

SpaceX Starship

В Донецкой области из-за обстрелов рф погибли 2 человека, разрушениям подверглись 10 городов

Киев • УНН

 • 2632 просмотра

Российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погибли два человека. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов.

В Донецкой области из-за обстрелов рф погибли 2 человека, разрушениям подверглись 10 городов

В результате российского обстрела повреждены многоэтажки и частные постройки. Оккупанты атаковали дронами и артиллерией.

Передает УНН со ссылкой на Полицию Донецкой области и руководителя ОВА Вадима Филашкина. 

Детали

После российских атак в полиции сообщают, что попадания произошли в 10 населенных пунктах. Называются города: Константиновка, Лиман, Мирноград, Покровск, поселках Заречное, Алексеево-Дружковка, Новоселовка, селах Заря, Полтавка, Яблоновка.

Разрушениям подверглись 48 гражданских объектов, из них 41 жилой дом. 

- пишет полиция.

Относительно жертв обстрела

По меньшей мере 2 человека погибли и 2 ранены в результате сегодняшних обстрелов Краматорского района. В Константиновке россияне убили 53-летнего мужчину и ранили 2 человека. - сообщает Филашкин.

К сообщению руководителя ОВА Донецкой области, полиция информировала, что в результате атак рф по Донецкой области, один человек погиб, шесть получили ранения.

Враг атаковал Днепр: трое погибших, среди них ребенок и 30 раненых, в том числе 5 детей17.04.25, 07:23 • 2816 просмотров

По предварительным данным полиции Донецкой области:

В Покровске россияне убили гражданское лицо, повредили частный дом.

По Мирнограду враг ударил из артиллерии – травмированы двое мирных жителей. Лиман оккупанты атаковали дронами и артиллерией – ранили человека, повредили три частных дома и три хозяйственных постройки.

Двое раненых – в Заречном. Один человек пострадал в Константиновке. Девять авиабомб "КАБ-250" войска рф сбросили на Ильиновскую громаду.

В Заре разрушениям подверглись 23 частных и 2 многоквартирных дома, учебное заведение, в Полтавке – 11 частных домов, 2 гражданских авто. В Яблоновке Ильиновской громады FPV-дрон повредил частный дом.

В Донецкой области оккупанты расстреляли безоружного пленного воина ВСУ, начато расследование - прокуратура16.04.25, 16:50 • 6520 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаКриминал и ЧП
Покровск
Донецкая область
Мирноград
Вооруженные силы Украины
Константиновка
Brent
$66.45
Bitcoin
$84,446.20
S&P 500
$5,245.11
Tesla
$237.27
Газ TTF
$35.61
Золото
$3,337.51
Ethereum
$1,594.15