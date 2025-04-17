В Донецкой области из-за обстрелов рф погибли 2 человека, разрушениям подверглись 10 городов
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погибли два человека. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов.
В результате российского обстрела повреждены многоэтажки и частные постройки. Оккупанты атаковали дронами и артиллерией.
Передает УНН со ссылкой на Полицию Донецкой области и руководителя ОВА Вадима Филашкина.
Детали
После российских атак в полиции сообщают, что попадания произошли в 10 населенных пунктах. Называются города: Константиновка, Лиман, Мирноград, Покровск, поселках Заречное, Алексеево-Дружковка, Новоселовка, селах Заря, Полтавка, Яблоновка.
Разрушениям подверглись 48 гражданских объектов, из них 41 жилой дом.
Относительно жертв обстрела
По меньшей мере 2 человека погибли и 2 ранены в результате сегодняшних обстрелов Краматорского района. В Константиновке россияне убили 53-летнего мужчину и ранили 2 человека. - сообщает Филашкин.
К сообщению руководителя ОВА Донецкой области, полиция информировала, что в результате атак рф по Донецкой области, один человек погиб, шесть получили ранения.
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По предварительным данным полиции Донецкой области:
В Покровске россияне убили гражданское лицо, повредили частный дом.
По Мирнограду враг ударил из артиллерии – травмированы двое мирных жителей. Лиман оккупанты атаковали дронами и артиллерией – ранили человека, повредили три частных дома и три хозяйственных постройки.
Двое раненых – в Заречном. Один человек пострадал в Константиновке. Девять авиабомб "КАБ-250" войска рф сбросили на Ильиновскую громаду.
В Заре разрушениям подверглись 23 частных и 2 многоквартирных дома, учебное заведение, в Полтавке – 11 частных домов, 2 гражданских авто. В Яблоновке Ильиновской громады FPV-дрон повредил частный дом.
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