Авиаудар по Константиновке: под завалами нашли тела двух погибших

Российские оккупанты вчера, 19 апреля, нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Сегодня, 20 апреля, спасатели достали из-под завалов тела погибших. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Вчера оккупанты нанесли удар по жилому сектору города, вызвав разрушение частного жилого дома. Сегодня из-под завалов были извлечены тела погибших мужчины и женщины - говорится в сообщении.

Чрезвычайники заявили, что во время разбора завалов враг неоднократно обстреливал место проведения работ, из-за чего работы приходилось приостанавливать.

На месте происшествия работали спасатели, парамедики Национальной полиции и представители Константиновской городской администрации.

Константиновка ежедневно страдает от обстрелов. Берегите себя - эвакуируйтесь! - отметили в ГСЧС.

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