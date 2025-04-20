Авиаудар по Константиновке: под завалами нашли тела двух погибших
Киев • УНН
После вчерашнего удара россиян по Константиновке сегодня из-под завалов жилого дома извлекли тела мужчины и женщины. Спасательные работы осложнялись постоянными обстрелами врага.
Российские оккупанты вчера, 19 апреля, нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Сегодня, 20 апреля, спасатели достали из-под завалов тела погибших. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Вчера оккупанты нанесли удар по жилому сектору города, вызвав разрушение частного жилого дома. Сегодня из-под завалов были извлечены тела погибших мужчины и женщины
Чрезвычайники заявили, что во время разбора завалов враг неоднократно обстреливал место проведения работ, из-за чего работы приходилось приостанавливать.
На месте происшествия работали спасатели, парамедики Национальной полиции и представители Константиновской городской администрации.
Константиновка ежедневно страдает от обстрелов. Берегите себя - эвакуируйтесь!
Ситуация в Константиновской громаде напряженная, участились удары дронами – начальник ГВА17.04.25, 14:03 • 7970 просмотров