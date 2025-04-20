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На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский
14:07 • 7200 просмотра

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

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Авиаудар по Константиновке: под завалами нашли тела двух погибших

Киев • УНН

 • 570 просмотра

После вчерашнего удара россиян по Константиновке сегодня из-под завалов жилого дома извлекли тела мужчины и женщины. Спасательные работы осложнялись постоянными обстрелами врага.

Авиаудар по Константиновке: под завалами нашли тела двух погибших

Российские оккупанты вчера, 19 апреля, нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Сегодня, 20 апреля, спасатели достали из-под завалов тела погибших. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Вчера оккупанты нанесли удар по жилому сектору города, вызвав разрушение частного жилого дома. Сегодня из-под завалов были извлечены тела погибших мужчины и женщины

- говорится в сообщении.

Чрезвычайники заявили, что во время разбора завалов враг неоднократно обстреливал место проведения работ, из-за чего работы приходилось приостанавливать.

На месте происшествия работали спасатели, парамедики Национальной полиции и представители Константиновской городской администрации.

Константиновка ежедневно страдает от обстрелов. Берегите себя - эвакуируйтесь!

- отметили в ГСЧС.

Ситуация в Константиновской громаде напряженная, участились удары дронами – начальник ГВА17.04.25, 14:03 • 7970 просмотров

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