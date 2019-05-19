Трамп раскритиковал запрет на аборты

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 45996 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 69443 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 85980 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98428 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123592 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111792 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137886 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130205 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Трамп раскритиковал запрет на аборты

Трамп раскритиковал запрет на аборты

Киев  •  УНН

 • 13146 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп не согласился с положениями жесткого запрета женщинам прерывать беременность, введенном в американськом штате Алабама. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Как известно большинству, и для тех, кто хочет знать, я решительно выступаю за жизнь, при трех исключениях: изнасилование, инцест и защита жизни матери - та самая позиция, которую занимал Рональд Рейган...", - говорится в сообщении Трампа.

Напомним, закон, запрещающий делать аборты практически на всех стадиях беременности и даже в случае изнасилования или инцеста, вступил в силу в американском штате Алабама.

Закон предусматривает уголовное наказание для врачей, которые рискнули прервать беременность женщины. Таким акушерам или гинекологам грозит до 99 лет лишения свободы. Фракция демократов в сенате ассамблеи внесла две поправки в документ, которые делают исключения для жертв изнасилования и инцеста. Однако в ходе голосования эти поправки были исключены из текста законопроекта. В нем в результате осталась единственное предостережение: разрешено делать аборт при наличии серьезной угрозы жизни женщины при родах.

As most people know, and for those who would like to know, I am strongly Pro-Life, with the three exceptions - Rape, Incest and protecting the Life of the mother - the same position taken by Ronald Reagan. We have come very far in the last two years with 105 wonderful new .....

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 мая 2019

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