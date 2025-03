Трамп раскритиковал запрет на аборты

"Как известно большинству, и для тех, кто хочет знать, я решительно выступаю за жизнь, при трех исключениях: изнасилование, инцест и защита жизни матери - та самая позиция, которую занимал Рональд Рейган...", - говорится в сообщении Трампа.

Напомним, закон, запрещающий делать аборты практически на всех стадиях беременности и даже в случае изнасилования или инцеста, вступил в силу в американском штате Алабама.

Закон предусматривает уголовное наказание для врачей, которые рискнули прервать беременность женщины. Таким акушерам или гинекологам грозит до 99 лет лишения свободы. Фракция демократов в сенате ассамблеи внесла две поправки в документ, которые делают исключения для жертв изнасилования и инцеста. Однако в ходе голосования эти поправки были исключены из текста законопроекта. В нем в результате осталась единственное предостережение: разрешено делать аборт при наличии серьезной угрозы жизни женщины при родах.

As most people know, and for those who would like to know, I am strongly Pro-Life, with the three exceptions - Rape, Incest and protecting the Life of the mother - the same position taken by Ronald Reagan. We have come very far in the last two years with 105 wonderful new .....

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 мая 2019