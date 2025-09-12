Трамп радить не наближатися до Польщі, яку атакували російські безпілотники
Київ • УНН
Дональд Трамп прокоментував ситуацію з російськими безпілотниками, які перетнули кордон Польщі. Він порадив не наближатися до Варшави, зазначивши, що безпілотники були збиті.
Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію з російськими безпілотниками, які перетнули кордон Польщі, закликавши уникати наближення до країни.
Деталі
На запитання ведучих, що він планує "робити з путіним" через інцидент з російськими безпілотниками, які опинились у повітряному просторі Польщі, Трамп порадив не наближатися до Варшави.
Я не збираюся нікого захищати, але їх справді збили, і вони впали. Але в жодному разі вам не слід наближатися до Польщі
Нагадаємо
Раніше УНН написав, що у день, коли на запитання репортера щодо російських безпілотників у польському повітряному просторі, президент США Дональд Трамп відмовчався.
