Трамп радить не наближатися до Польщі, яку атакували російські безпілотники

Ексклюзив
11:55 • 12016 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 13666 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
09:11 • 14436 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 24210 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 16498 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 15925 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 38934 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40070 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 53042 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 86760 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії
Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах Чорногорії
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах Чорногорії
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 59836 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Вільям, принц Уельський
Кір Стармер
Кетрін, принцеса Уельська
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Івано-Франківська область
Італія
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
The New York Times
Fox News
Шахед-136
ChatGPT
Лікарські засоби

Трамп радить не наближатися до Польщі, яку атакували російські безпілотники

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Дональд Трамп прокоментував ситуацію з російськими безпілотниками, які перетнули кордон Польщі. Він порадив не наближатися до Варшави, зазначивши, що безпілотники були збиті.

Трамп радить не наближатися до Польщі, яку атакували російські безпілотники

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію з російськими безпілотниками, які перетнули кордон Польщі, закликавши уникати наближення до країни. Про це пише УНН із посиланням на інтерв'ю американського лідера Fox News.

Деталі

На запитання ведучих, що він планує "робити з путіним" через інцидент з російськими безпілотниками, які опинились у повітряному просторі Польщі, Трамп порадив не наближатися до Варшави.

Я не збираюся нікого захищати, але їх справді збили, і вони впали. Але в жодному разі вам не слід наближатися до Польщі

- сказав він.

Нагадаємо

Раніше УНН написав, що у день, коли на запитання репортера щодо російських безпілотників у польському повітряному просторі, президент США Дональд Трамп відмовчався.

російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф10.09.25, 11:33 • 76306 переглядiв

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Fox News
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Польща