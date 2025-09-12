$41.310.10
Трамп советует не приближаться к Польше, которую атаковали российские беспилотники

Киев • УНН

 • 1240 просмотра

Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с российскими беспилотниками, которые пересекли границу Польши. Он посоветовал не приближаться к Варшаве, отметив, что беспилотники были сбиты.

Трамп советует не приближаться к Польше, которую атаковали российские беспилотники

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с российскими беспилотниками, пересекшими границу Польши, призвав избегать приближения к стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на интервью американского лидера Fox News.

Детали

На вопрос ведущих, что он планирует "делать с путиным" из-за инцидента с российскими беспилотниками, оказавшимися в воздушном пространстве Польши, Трамп посоветовал не приближаться к Варшаве.

Я не собираюсь никого защищать, но их действительно сбили, и они упали. Но ни в коем случае вам не следует приближаться к Польше

- сказал он.

Напомним

Ранее УНН написал, что в день, когда на вопрос репортера о российских беспилотниках в польском воздушном пространстве, президент США Дональд Трамп отмолчался.

Алена Уткина

