Трамп советует не приближаться к Польше, которую атаковали российские беспилотники

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с российскими беспилотниками, пересекшими границу Польши, призвав избегать приближения к стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на интервью американского лидера Fox News.

На вопрос ведущих, что он планирует "делать с путиным" из-за инцидента с российскими беспилотниками, оказавшимися в воздушном пространстве Польши, Трамп посоветовал не приближаться к Варшаве.

Я не собираюсь никого защищать, но их действительно сбили, и они упали. Но ни в коем случае вам не следует приближаться к Польше