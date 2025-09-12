Трамп советует не приближаться к Польше, которую атаковали российские беспилотники
Киев • УНН
Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с российскими беспилотниками, которые пересекли границу Польши. Он посоветовал не приближаться к Варшаве, отметив, что беспилотники были сбиты.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с российскими беспилотниками, пересекшими границу Польши, призвав избегать приближения к стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на интервью американского лидера Fox News.
Детали
На вопрос ведущих, что он планирует "делать с путиным" из-за инцидента с российскими беспилотниками, оказавшимися в воздушном пространстве Польши, Трамп посоветовал не приближаться к Варшаве.
Я не собираюсь никого защищать, но их действительно сбили, и они упали. Но ни в коем случае вам не следует приближаться к Польше
Напомним
Ранее УНН написал, что в день, когда на вопрос репортера о российских беспилотниках в польском воздушном пространстве, президент США Дональд Трамп отмолчался.
