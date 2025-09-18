Трамп: путін вбиває більше росіян, ніж українців

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін вбиває більше росіян, ніж українців. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністр Великої Британії Кіром Стармером, пише УНН.

Деталі

"Що ж, путін мене підвів. Він вбиває багато людей, і втрачає більше, ніж вбиває. Чесно кажучи, російських солдатів гине більше, ніж українських", - сказав Трамп.

Він додав, що сподівається, що "скоро будуть хороші новини" в контексті війни.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що думав, що у нього добрі стосунки з російським диктатором володимиром путіним, але путін його підвів.