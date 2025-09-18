Трамп: путін вбиває більше росіян, ніж українців
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що володимир путін вбиває більше росіян, ніж українців. Трамп також висловив надію на "хороші новини" щодо війни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін вбиває більше росіян, ніж українців. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністр Великої Британії Кіром Стармером, пише УНН.
Деталі
"Що ж, путін мене підвів. Він вбиває багато людей, і втрачає більше, ніж вбиває. Чесно кажучи, російських солдатів гине більше, ніж українських", - сказав Трамп.
Він додав, що сподівається, що "скоро будуть хороші новини" в контексті війни.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що думав, що у нього добрі стосунки з російським диктатором володимиром путіним, але путін його підвів.