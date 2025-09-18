Трамп: путин убивает больше россиян, чем украинцев
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин убивает больше россиян, чем украинцев. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, пишет УНН.
Подробности
"Что ж, путин меня подвел. Он убивает много людей и теряет больше, чем убивает. Честно говоря, российских солдат погибает больше, чем украинских", - сказал Трамп.
Он добавил, что надеется, что "скоро будут хорошие новости" в контексте войны.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что думал, что у него хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, но Путин его подвел.