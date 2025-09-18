$41.190.02
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 12322 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 21061 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 14963 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 14652 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 23928 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14807 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 43943 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 43354 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33219 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Трамп: путин убивает больше россиян, чем украинцев

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Дональд Трамп заявил, что владимир путин убивает больше россиян, чем украинцев. Трамп также выразил надежду на «хорошие новости» относительно войны.

Трамп: путин убивает больше россиян, чем украинцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин убивает больше россиян, чем украинцев. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, пишет УНН.

Подробности

"Что ж, путин меня подвел. Он убивает много людей и теряет больше, чем убивает. Честно говоря, российских солдат погибает больше, чем украинских", - сказал Трамп.

Он добавил, что надеется, что "скоро будут хорошие новости" в контексте войны.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что думал, что у него хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, но Путин его подвел.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты