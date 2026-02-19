Трамп продовжив санкції проти рф через вторгнення в Україну

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій проти рф, які були введені через вторгнення в Україну. Він підписав відповідний указ, передає УНН.

... продовжую на 1 рік режим надзвичайного стану, оголошений указом № 13660 (санкції проти ha, які були запроваджені у 2014 році - ред.) - йдеться в указі.

У документі зазначається, що дії та політика рф "продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".

Додамо

6 березня 2014 року Виконавчим розпорядженням 13660 Президент США оголосив надзвичайний стан у країні відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (50 U.S.C. 1701 et seq.) для боротьби з незвичайною та надзвичайною загрозою національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів, що полягає в діях та політиці осіб, які підривають демократичні процеси та інституції в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності; та сприяють незаконному привласненню її активів.

16 березня 2014 року Президент видав Виконавче розпорядження 13661, яке розширило сферу дії надзвичайного стану в країні, оголошеного Виконавчим розпорядженням 13660, та визнало, що дії та політика Уряду Російської Федерації щодо України підривають демократичні процеси та інституції в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності; та сприяють незаконному привласненню її активів. 20 березня 2014 року Президент видав Виконавчий

Указ 13662, який ще більше розширив сферу дії надзвичайного стану в країні, оголошеного Виконавчим Указом 13660, розширеного за сферою дії Виконавчим Указом 13661, та встановив, що дії та політика Уряду Російської Федерації, включаючи анексію Криму та застосування сили в Україні, продовжують підривати демократичні процеси та інституції в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності; та сприяють незаконному привласненню її активів.