Трамп продовжив санкції проти рф через вторгнення в Україну

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
15:01 • 10770 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 16318 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 14870 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 25489 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 18937 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 30047 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 25746 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25289 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 24519 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18600 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.7м/с
72%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 29778 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 22749 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 17601 перегляди
США вимагають від союзників скоротити закордонні місії НАТО та не запрошувати Україну на саміт в Анкарі - ЗМІ13:59 • 7326 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 17031 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 17095 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 25497 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 30054 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 29843 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 44104 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Джеффрі Епштайн
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Державний кордон України
Польща
Реклама
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 17656 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 22807 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 25112 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 32940 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 33930 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

Трамп продовжив санкції проти рф через вторгнення в Україну

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Президент США Дональд Трамп підписав указ про продовження на рік санкцій проти рф, введених у 2014 році через вторгнення в Україну. Дії Росії продовжують становити загрозу національній безпеці США.

Трамп продовжив санкції проти рф через вторгнення в Україну

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій проти рф, які були введені через вторгнення в Україну. Він підписав відповідний указ, передає УНН.

... продовжую на 1 рік режим надзвичайного стану, оголошений указом № 13660 (санкції проти ha, які були запроваджені у 2014 році - ред.) 

- йдеться в указі.

У документі зазначається, що дії та політика рф "продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".

Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"17.02.26, 08:12 • 24546 переглядiв

Додамо

6 березня 2014 року Виконавчим розпорядженням 13660 Президент США оголосив надзвичайний стан у країні відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (50 U.S.C. 1701 et seq.) для боротьби з незвичайною та надзвичайною загрозою національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів, що полягає в діях та політиці осіб, які підривають демократичні процеси та інституції в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності; та сприяють незаконному привласненню її активів.

16 березня 2014 року Президент видав Виконавче розпорядження 13661, яке розширило сферу дії надзвичайного стану в країні, оголошеного Виконавчим розпорядженням 13660, та визнало, що дії та політика Уряду Російської Федерації щодо України підривають демократичні процеси та інституції в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності; та сприяють незаконному привласненню її активів. 20 березня 2014 року Президент видав Виконавчий

Указ 13662, який ще більше розширив сферу дії надзвичайного стану в країні, оголошеного Виконавчим Указом 13660, розширеного за сферою дії Виконавчим Указом 13661, та встановив, що дії та політика Уряду Російської Федерації, включаючи анексію Криму та застосування сили в Україні, продовжують підривати демократичні процеси та інституції в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності; та сприяють незаконному привласненню її активів.

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Дональд Трамп
Крим
Сполучені Штати Америки
Україна