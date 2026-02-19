Трамп продлил санкции против рф из-за вторжения в Украину

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против РФ, которые были введены из-за вторжения в Украину. Он подписал соответствующий указ, передает УНН.

... продлеваю на 1 год режим чрезвычайного положения, объявленный указом № 13660 (санкции против ha, которые были введены в 2014 году - ред.) - говорится в указе.

В документе отмечается, что действия и политика РФ "продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

Добавим

6 марта 2014 года Исполнительным распоряжением 13660 Президент США объявил чрезвычайное положение в стране в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (50 U.S.C. 1701 et seq.) для борьбы с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, заключающейся в действиях и политике лиц, которые подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствуют незаконному присвоению ее активов.

16 марта 2014 года Президент издал Исполнительное распоряжение 13661, которое расширило сферу действия чрезвычайного положения в стране, объявленного Исполнительным распоряжением 13660, и признало, что действия и политика Правительства Российской Федерации в отношении Украины подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствуют незаконному присвоению ее активов. 20 марта 2014 года Президент издал Исполнительный

Указ 13662, который еще больше расширил сферу действия чрезвычайного положения в стране, объявленного Исполнительным Указом 13660, расширенного по сфере действия Исполнительным Указом 13661, и установил, что действия и политика Правительства Российской Федерации, включая аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствуют незаконному присвоению ее активов.