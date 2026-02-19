Трамп продлил санкции против рф из-за вторжения в Украину

$43.290.03
Эксклюзив
15:01 • 11149 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 17100 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 15445 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 26416 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 19431 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 30567 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 25902 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 25379 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 24614 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18646 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 30491 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 23338 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 18201 просмотра
США требуют от союзников сократить зарубежные миссии НАТО и не приглашать Украину на саммит в Анкаре - СМИ19 февраля, 13:59 • 8104 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 17724 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 17779 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 26426 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 30569 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 30557 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 44454 просмотра
УНН Lite
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 18253 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 23393 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 25281 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 33106 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 34093 просмотра
Трамп продлил санкции против рф из-за вторжения в Украину

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год санкций против рф, введенных в 2014 году из-за вторжения в Украину. Действия россии продолжают представлять угрозу национальной безопасности США.

Трамп продлил санкции против рф из-за вторжения в Украину

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против РФ, которые были введены из-за вторжения в Украину. Он подписал соответствующий указ, передает УНН.

... продлеваю на 1 год режим чрезвычайного положения, объявленный указом № 13660 (санкции против ha, которые были введены в 2014 году - ред.) 

- говорится в указе.

В документе отмечается, что действия и политика РФ "продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17.02.26, 08:12 • 24547 просмотров

Добавим

6 марта 2014 года Исполнительным распоряжением 13660 Президент США объявил чрезвычайное положение в стране в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (50 U.S.C. 1701 et seq.) для борьбы с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, заключающейся в действиях и политике лиц, которые подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствуют незаконному присвоению ее активов.

16 марта 2014 года Президент издал Исполнительное распоряжение 13661, которое расширило сферу действия чрезвычайного положения в стране, объявленного Исполнительным распоряжением 13660, и признало, что действия и политика Правительства Российской Федерации в отношении Украины подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствуют незаконному присвоению ее активов. 20 марта 2014 года Президент издал Исполнительный

Указ 13662, который еще больше расширил сферу действия чрезвычайного положения в стране, объявленного Исполнительным Указом 13660, расширенного по сфере действия Исполнительным Указом 13661, и установил, что действия и политика Правительства Российской Федерации, включая аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствуют незаконному присвоению ее активов.

Антонина Туманова

