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Трамп пригрозив країнам ООН урізати фінансування через Єрусалим

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп у середу пригрозив, що зменшить фінансову допомогу країнам, які проголосують за резолюцію ООН, яка б засуджувала визнання Вашингтоном Єрусалима столицею Ізраїлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Трамп пригрозив країнам ООН урізати фінансування через Єрусалим

“Вони беруть сотні мільйонів доларів і навіть мільярди доларів, а тоді голосують проти нас. Що ж, ми стежимо за цими голосами. Хай голосують проти нас. Ми зекономимо чимало. Нам усе одно”, — заявив Трамп перед журналістами у Білому домі.

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У четвер, 21 грудня, Генеральна Асамблея ООН збереться на екстрене засідання на прохання арабських і мусульманських країн через суперечливе рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

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Слід зазначити, що раніше постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі повідомила, що президент Трамп просив її зафіксувати і повідомити йому про всі країни, які проголосують за резолюцію. Перед цим США вже заблокували резолюцію Ради Безпеки ООН з цього приводу, скориставшись своїм правом вето.

Нагадаємо, Сполучені Штати наклали вето на резолюцію ООН, яка вимагала від президента Дональда Трампа скасувати його рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. 

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