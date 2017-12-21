Трамп пригрозил странам ООН урезать финансирование
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп в среду пригрозил, что уменьшит финансовую помощь странам, которые проголосуют за резолюцию ООН, которая осуждала признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Они берут сотни миллионов долларов и даже миллиарды долларов, а потом голосуют против нас. Что же, мы следим за этими голосами. Пусть голосуют против нас. Мы сэкономим немало. Нам все равно ", - заявил Трамп перед журналистами в Белом доме.
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В четверг, 21 декабря, Генеральная Ассамблея ООН соберется на экстренное заседание по просьбе арабских и мусульманских стран из-за спорного решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
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Следует отметить, что ранее постоянная представительница США при ООН Никки Хейли сообщила, что президент Трамп просил ее зафиксировать и сообщить ему обо всех странах, которые проголосуют за резолюцию. Перед этим США уже заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН по этому поводу, воспользовавшись своим правом вето.
Напомним, Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию ООН, которая требовала от президента Дональда Трампа отменить его решение признать Иерусалим столицей Израиля.