США ветували резолюцію Радбезу ООН щодо статусу Єрусалима
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сполучені Штати наклали вето на резолюцію ООН, яка вимагала від президента Дональда Трампа скасувати його рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, передає УНН з посиланням на AP.
Резолюція Ради Безпеки ООН, яка запропонована єгиптянами, була схвалена 14 іншими членами Ради.
Арабські країни були готові до такого рішення США, повідомляє видання, але вони прагнули продемонструвати, що країни по всьому світі, включаючи деяких союзників США, таких як Велика Британія, Франція та Японія, не схвалюють дії Трампа.
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Посол США Ніккі Хейлі назвала резолюцію “образою”, яку не можна буде забути, заявивши, що Організація Об’єднаних Націй змусила США ввести вето просто через їхне право вирішити, де поставити власне посольство.
Як повідомляв УНН, під посольством США 15 грудня влаштували мітинг через рішення Трампа щодо Єрусалиму.