США ветировали резолюцию Совбеза ООН по статусу Иерусалима
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию ООН, которая требовала от президента Дональда Трампа отменить его решение признать Иерусалим столицей Израиля, передает УНН со ссылкой на AP.
Резолюция Совета Безопасности ООН, предложенная египтянами, была одобрена 14 другими членами Совета.
Арабские страны были готовы к такому решению США, сообщает издание, но они стремились продемонстрировать, что страны по всему миру, включая некоторых союзников США, таких как Великобритания, Франция и Япония, не одобряют действия Трампа.
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Посол США Никки Хейли назвала резолюцию "оскорблением", которое нельзя будет забыть, заявив, что Организация Объединенных Наций заставила США ввести вето просто из-за их права решить, где поставить собственное посольство.
Как сообщал УНН, под посольством США 15 декабря устроили митинг из-за решения Трампа по Иерусалиму.