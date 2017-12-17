До Радбезу ООН внесли проект резолюції щодо статусу Єрусалиму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Раду безпеки ООН Єгипет вніс на голосування проект резолюції із засудженням визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“На голосування Ради Безпеки ООН представлено проект резолюції, що висловлює „глибоке розчарування нещодавнім рішенням щодо статусу Єрусалима“”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що в резолюції не згадуються конкретні держави та посадовці. Однак документ, очевидно, є відповіддю на оголошення президентом США Дональдом Трампа рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю та перенести туди посольство Сполучених Штатів. Цей проект був внесений Єгиптом.
Згідно з ним, у резолюції буде міститися пункт про те, що будь-які рішення, які натякають на зміну статусу Єрусалима, не мають юридичної чинності та мають бути скасовані.
Голосування Радбезу ООН щодо цієї резолюції відбудеться, імовірно, вже 18 грудня.
Як повідомляв УНН, під посольством США 15 грудня влаштували мітинг через рішення Трампа щодо Єрусалиму.