В Совбез ООН внесли проект резолюции о статусе Иерусалима
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Совет безопасности ООН Египет внес на голосование проект резолюции с осуждением признания Иерусалима столицей Израиля, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“На голосование Совета Безопасности ООН представлен проект резолюции, который выражает „глубокое разочарование недавним решением о статусе Иерусалима“”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в резолюции не упоминаются конкретные государства и должностные лица. Однако документ, очевидно, является ответом на объявление президентом США Дональдом Трампа решения признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство Соединенных Штатов. Этот проект был внесен Египтом.
Согласно ему, в резолюции будет содержаться пункт о том, что любые решения, которые намекают на изменение статуса Иерусалима, не имеют юридической силы и должны быть отменены.
Голосование Совбеза ООН по этой резолюции состоится, вероятно, уже 18 декабря.
Как сообщал УНН, под посольством США 15 декабря устроили митинг из-за решения Трампа по Иерусалиму.