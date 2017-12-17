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В Совбез ООН внесли проект резолюции о статусе Иерусалима

В Совбез ООН внесли проект резолюции о статусе Иерусалима

Киев  •  УНН

 • 9728 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Совет безопасности ООН Египет внес на голосование проект резолюции с осуждением признания Иерусалима столицей Израиля, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“На голосование Совета Безопасности ООН представлен проект резолюции, который выражает „глубокое разочарование недавним решением о статусе Иерусалима“”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в резолюции не упоминаются конкретные государства и должностные лица. Однако документ, очевидно, является ответом на объявление президентом США Дональдом Трампа решения признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство Соединенных Штатов. Этот проект был внесен Египтом.

Согласно ему, в резолюции будет содержаться пункт о том, что любые решения, которые намекают на изменение статуса Иерусалима, не имеют юридической силы и должны быть отменены.

Голосование Совбеза ООН по этой резолюции состоится, вероятно, уже 18 декабря.

Как сообщал УНН, под посольством США 15 декабря устроили митинг из-за решения Трампа по Иерусалиму.

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