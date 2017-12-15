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Під посольством США у Києві влаштували мітинг через рішення Трампа щодо Єрусалиму

Під посольством США у Києві влаштували мітинг через рішення Трампа щодо Єрусалиму

Київ • УНН

 • 18408 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Під посольством США у Києві у п'ятницю влаштували мітинг через рішення президента США Дональда Трампа щодо визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю, передає кореспондент УНН.

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Так, організатори заходу під стінами посольства - палестинська діаспора в Україні - заявили, що акція влаштована проти зриву мирного процесу на Близькому Сході, викликаного рішенням американського президента Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і доручив уряду почати підготовку до перенесення туди посольства, яке раніше було в Тель-Авіві.

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