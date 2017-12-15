Под посольством США в Киеве устроили митинг из-за решения Трампа по Иерусалиму
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Под посольством США в Киеве в пятницу устроили митинг из-за решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, передает корреспондент УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страны ЕС не перенесут посольства в Иерусалим
В частности, организаторы мероприятия под стенами посольства - палестинская диаспора в Украине - заявили, что акция устроена против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.
Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству начать подготовку к переносу туда посольства, которое ранее было в Тель-Авиве.