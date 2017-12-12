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Страны ЕС не перенесут посольства в Иерусалим - Могерини

Страны ЕС не перенесут посольства в Иерусалим - Могерини

Киев  •  УНН

 • 10272 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Страны-члены Европейского Союза не перенесут свои посольства в Иерусалим. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам заседания глав МИД стран блока, передает УНН со ссылкой на прес-службу Европейской службы внешних дел.

"Я знаю, что премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху несколько раз упоминал, что он ожидает, что другие последуют за решением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа переместить посольство в Иерусалим. Он может сохранить свои ожидания для других, потому что со стороны государств-членов Европейского Союза этого шага не будет", - заявила Ф.Могерини.

Она отметила, что "единственное реалистичное решение конфликта между Израилем и Палестиной основано на принципе двух государств с Иерусалимом как столицей и Государства Израиль, и Государства Палестины".

"Европейский Союз и его государства-члены будут по-прежнему уважать международный консенсус по Иерусалиму до тех пор, пока окончательный статус Священного города не будет разрешен путем прямых переговоров между сторонами. Это стало четким и единым посланием, которые все 28 министров иностранных дел (стран ЕС - ред.) передали премьер-министру", - добавила она.

Напомним, депутаты кнессета попросили Украину признать Иерусалим столицей Израиля.

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