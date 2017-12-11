Депутаты кнессета попросили Климкина признать Иерусалим столицей Израиля

"Будем рады, если Украина сможет последовать примеру США и также принять это решение (о признании Иерусалима столицей Израиля - ред.), и восстановить историческую справедливость, ведь Иерусалим - столица еврейского государства в течение трех тысячелетий", - сказал депутат кнессета от партии "Ликуд" Давид Амсалем.

Отмечается, что П.Климкин, в свою очередь, подчеркнул, насколько важно уважать историческое и культурное наследие, и рассказал, что он был поражен своим последним визитом в Яд Вашем.

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Также на встрече обсуждалась работа над соглашением о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

"Сейчас заканчиваем соглашение и подпишем ее или во время визита премьера Биньямина Нетаньяху в Украине, или во время нашего визита в Иерусалим", - сказал глава МИД Украины.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству начать подготовку к переносу туда посольства, которое ранее было в Тель-Авиве.

Как сообщал УНН, Совет безопасности ООН провела в пятницу 8 декабря экстренное заседание, посвященное признанию США Иерусалима столицей Израиля. Все 14 стран-членов дистанцировались от решения Д.Трампа и подвергли его критике. Однако, учитывая право вето США, Совбез не стал принимать ни совместного заявления, ни резолюции.