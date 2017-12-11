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Депутати кнесету попросили Клімкіна визнати Єрусалим столицею Ізраїлю

Депутати кнесету попросили Клімкіна визнати Єрусалим столицею Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Представники ізраїльської парламентської делегації закликали міністра закордонних справ України Павла Клімкіна визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перенести туди посольство. Про це повідомляє почесне консульство Держави Ізраїль в Західному регіоні України, передає УНН.

“Будемо раді, якщо Україна зможе наслідувати приклад США і також прийняти це рішення (про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю — ред.), і відновити історичну справедливість, адже Єрусалим — це столиця єврейської держави протягом трьох тисячоліть”, — сказав депутат кнесету від партії “Лікуд” Давид Амсалем.

Зазначається, що П.Клімкін, у свою чергу, підкреслив, наскільки важливо шанувати історичну та культурну спадщину, і розповів, що він був вражений своїм останнім візитом в Яд Вашем.

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Також на зустрічі обговорювалася робота над угодою про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

“Зараз закінчуємо угоду і підпишемо її або під час візиту прем’єра Біньяміна Нетаньяху в Україну, або під час нашого візиту в Єрусалим”, — сказав голова МЗС України.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду почати підготовку до переносу туди посольства, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.

Як повідомляв УНН, Рада безпеки ООН провела в п’ятницю 8 грудня екстрене засідання, присвячене визнанню США Єрусалиму столицею Ізраїлю. Усі 14 країн-членів дистанціювалися від рішення Д.Трампа і піддали його критиці. Однак, з огляду на право вето США, Радбез не став приймати ні спільної заяви, ні резолюції.

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