Рішення США по Єрусалиму не знайшло підтримки в Радбезі ООН

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Рада безпеки ООН провела в п'ятницю, 8 грудня, екстрене засідання, присвячене визнанню США Єрусалиму столицею Ізраїлю. Всі 14 країн-членів дистанціювалися від одностороннього рішення Трампа і піддали його критиці. Однак, з огляду на право вето США, Радбез не став приймати ні спільної заяви, ні резолюції. Про це пише DW, передає УНН.