Рішення США по Єрусалиму не знайшло підтримки в Радбезі ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Рада безпеки ООН провела в п'ятницю, 8 грудня, екстрене засідання, присвячене визнанню США Єрусалиму столицею Ізраїлю. Всі 14 країн-членів дистанціювалися від одностороннього рішення Трампа і піддали його критиці. Однак, з огляду на право вето США, Радбез не став приймати ні спільної заяви, ні резолюції. Про це пише DW, передає УНН.
Представник Єгипту в ООН назвав рішення "небезпечним прецедентом", в той час як дипломати Великобританії, Італії, Швеції і (не представленою в Радбезі) Німеччини виступили зі спільною критичною заявою. Це рішення, на думку представників європейських країн при ООН, "не відповідає резолюціям ООН" і "нічим не допоможе встановленню миру в регіоні".
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Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі запевнила, що США визнали Єрусалим столицею "заради миру".
"Я розумію побоювання членів, які скликали це засідання. Всі зміни протікають важко, але ми ніколи не повинні забувати, чого може досягти правда", - підкреслила вона.
Нагадаємо, Президент Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до переносу туди посольство США, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.
Як повідомляв раніше УНН, Глави європейської дипломатії застерегли американського президента від одностороннього визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю наголошуючи, що такий крок тільки перешкодить мирному врегулюванню на Близькому Сході.