Решение США по Иерусалиму не нашло поддержки в Совбезе ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Совет безопасности ООН провела в пятницу, 8 декабря, экстренное заседание, посвященное признанию США Иерусалима столицей Израиля. Все 14 стран-членов дистанцировались от одностороннего решения Трампа и подвергли его критике. Однако, учитывая право вето США, Совбез не стал принимать ни совместного заявления, ни резолюции. Об этом пишет DW, передает УНН.
Представитель Египта в ООН назвал решение "опасным прецедентом", в то время как дипломаты Великобритании, Италии, Швеции и (не представлена в Совбезе) Германии выступили с совместным критическим заявлением. Это решение, по мнению представителей европейских стран при ООН, "не соответствует резолюциям ООН" и "ничем не поможет установлению мира в регионе".
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заверила, что США признали Иерусалим столицей "ради мира".
"Я понимаю опасения членов, созвали это заседание. Все изменения протекают тяжело, но мы не должны забывать, чего может достичь правда", - подчеркнула она.
Напомним, Президент Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольство США, ранее был расположен в Тель-Авиве.
Как сообщал ранее УНН, главы европейской дипломатии предостерегли американского президента от одностороннего признания Иерусалима столицей Израиля подчеркивая, что такой шаг только помешает мирному урегулированию на Ближнем Востоке.