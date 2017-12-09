В результаті зіткнень в Палестині постраждало понад 700 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В результаті зіткнень палестинців з ізраїльською армією в Старому місті Єрусалиму в "день гніву" постраждали 767 осіб. Про це йдеться в повідомленні організації Червоного півмісяця, передає УНН.
"Постраждали 767 осіб, їм було надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я Палестини повідомили про першу смерть після початку сутичок на палестинській території після того, як президент Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю.