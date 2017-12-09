В результате столкновений в Палестине пострадало более 700 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В результате столкновений палестинцев с израильской армией в Старом городе Иерусалима в "день гнева" пострадали 767 человек. Об этом говорится в сообщении организации Красного полумесяца, передает УНН.
"Пострадали 767 человек, им была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Палестины сообщили о первой смерти после начала столкновений на палестинской территории после того, как президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.