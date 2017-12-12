Країни ЄС не перенесуть посольства в Єрусалим - Могеріні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Країни-члени Європейського Союзу не перенесуть свої посольства в Єрусалим. Про це заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні за підсумками засідання голів МЗС країн блоку, передає УНН з посиланням на прес-службу Європейської служби зовнішніх справ.
"Я знаю, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху кілька разів згадував, що він очікує, що інші послідують за рішенням президента Сполучених Штатів Дональда Трампа перемістити посольство в Єрусалим. Він може зберегти свої очікування для інших, тому що з боку держав-членів Європейського Союзу цього кроку не буде", - заявила Ф.Могеріні.
Вона зазначила, що "єдине реалістичне вирішення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною засноване на принципі двох держав з Єрусалимом як столицею і Держави Ізраїль, і Держави Палестини".
"Європейський Союз та його держави-члени будуть як і раніше поважати міжнародний консенсус щодо Єрусалиму до тих пір, поки остаточний статус Священного міста не буде вирішений шляхом прямих переговорів між сторонами. Це стало чітким і єдиним посланням, які всі 28 міністрів закордонних справ (країн ЄС - ред.) передали прем'єр-міністру", - додала вона.
Нагадаємо, депутати кнесету попросили Україну визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.