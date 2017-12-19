Нетаньяху подякував США за позицію в Радбезі ООН по Єрусалиму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху висловив подяку президентові США Дональду Трампу, а також постійному представнику США при ООН Ніккі Хейлі за накладене під час голосування в Раді Безпеки ООН вето на резолюцію проти визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на мікроблог Нетаньяху у Twitter
“Спасибі, постпред Хейлі. У Хануку Ви говорили як Маккавей. Ви запалили свічку правди. Ви розвіяли темряву. Один переміг багатьох. Правда перемогла брехню. Спасибі, президент Трамп”, — написав Нетаньяху в своєму твіттері.
Напередодні Сполучені Штати Америки наклали вето на резолюцію ООН, яка вимагала від президента Дональда Трампа скасувати його рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.
Після цього постійний представник Ізраїлю при ООН Данні Данон засудив внесений в Радбез проект резолюції, який визнає недійсною зміну нинішнього статусу Єрусалиму, який, за його словами, залишиться столицею країни.