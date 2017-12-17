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Ізраїль засудив проект резолюції Радбезу ООН щодо Єрусалиму

Ізраїль засудив проект резолюції Радбезу ООН щодо Єрусалиму

Київ • УНН

 • 13565 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Постпред Ізраїлю при ООН Данні Данон засудив внесений в Радбез проект резолюції, який визнає недійсною зміну нинішнього статусу Єрусалиму, який, за його словами, залишиться столицею країни. Про це повідомили в постпредстві Ізраїлю при ООН, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

“Ні голосування, ні обговорення не змінять ясної реальності, що Єрусалим завжди був і буде столицею Ізраїлю. Разом з нашими союзниками ми продовжимо боротися за історичну правду”, — йдеться в заяві Д.Данона.

Нагадаємо, у Раду безпеки ООН Єгипет вніс на голосування проект резолюції із засудженням визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю,

Як повідомляв УНН, під посольством США 15 грудня влаштували мітинг через рішення Трампа щодо Єрусалиму.

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