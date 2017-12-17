Израиль осудил проект резолюции Совбеза ООН по Иерусалиму
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Постпред Израиля при ООН Данни Данон приговорил внесеннный в Совбез проект резолюции, который признает недействительной смену нынешнего статуса Иерусалима, который, по его словам, останется столицей страны. Об этом сообщили в постпредстве Израиля при ООН, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
“Ни голосование, ни обсуждение не изменят ясной реальности, что Иерусалим всегда был и будет столицей Израиля. Вместе с нашими союзниками мы продолжим бороться за историческую правду”, — говорится в заявлении Д.Данона.
Напомним, в Совет безопасности ООН Египет внес на голосование проект резолюции с осуждением признания Иерусалима столицей Израиля.
Как сообщал УНН, посольством США 15 декабря устроили митинг из-за решения Трампа по Иерусалиму.