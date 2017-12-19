Нетаньяху поблагодарил США за позицию в Совбезе ООН по Иерусалиму
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, а также постоянному представителю США при ООН Никки Хейли за наложенное во время голосования в Совете Безопасности ООН вето на резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог Нетаньяху в Twitter
“Спасибо, постпред Хейли. В Хануку Вы говорили как Маккавей. Вы зажгли свечу правды. Вы развеяли тьму. Один победил многих. Правда победила ложь. Спасибо, президент Трамп”, — написал Нетаньяху в своем твиттере.
Накануне Соединённые Штаты Америки наложили вето на резолюцию ООН, которая требовала от президента Дональда Трампа отменить его решение признать Иерусалим столицей Израиля.
После этого постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон осудил внесеный в Совбез проект резолюции, который признает недействительной смену нынешнего статуса Иерусалима, который, по его словам, останется столицей страны.