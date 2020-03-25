Трамп повторно отримав найвищу підтримку від американців - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. 49% дорослих американців схвально оцінюють роботу президента США Дональда Трампа. Про це заявили у соціологічній компанії Gallup. Цей результат — найвищий за час президентства Трампа і повторює показники січня-лютого під час процесу щодо імпічменту Трампа у Сенаті США, який закінчився виправданням президента, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
За даними Gallup, американці також загалом позитивно оцінюють дії Трампа щодо коронавірусу — 60% проти 38%. 94% республіканців, 60% незалежних виборців та 27% демократів схвально відгукуються про роботу Трампа у цьому аспекті.
Раніше Трамп заявив про плани скасувати у США введені через коронавірус обмеження.
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Як повідомляв УНН, станом на вечір 24 березня у США інфікувалось понад 50 тисяч людей. Від хвороби померло 667 осіб.