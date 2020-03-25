Трамп повторно отримав найвищу підтримку від американців - опитування

КИЇВ. 25 березня. УНН. 49% дорослих американців схвально оцінюють роботу президента США Дональда Трампа. Про це заявили у соціологічній компанії Gallup. Цей результат — найвищий за час президентства Трампа і повторює показники січня-лютого під час процесу щодо імпічменту Трампа у Сенаті США, який закінчився виправданням президента, передає УНН із посиланням на Голос Америки.