Трамп повторно получил высшую поддержку от американцев - опрос

КИЕВ. 25 марта. УНН. 49% взрослых американцев одобрительно оценивают работу президента США Дональда Трампа. Об этом заявили в социологической компании Gallup. Этот результат - самый высокий за время президентства Трампа и повторяет показатели января-февраля во время процесса по импичменту Трампа в Сенате США, который закончился оправданием президента, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.