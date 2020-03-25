Трамп повторно получил высшую поддержку от американцев - опрос

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81414 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97484 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101775 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101108 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108880 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96907 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104243 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106347 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131322 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130398 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Трамп повторно получил высшую поддержку от американцев - опрос

Трамп повторно получил высшую поддержку от американцев - опрос

Киев  •  УНН

 • 17358 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. 49% взрослых американцев одобрительно оценивают работу президента США Дональда Трампа. Об этом заявили в социологической компании Gallup. Этот результат - самый высокий за время президентства Трампа и повторяет показатели января-февраля во время процесса по импичменту Трампа в Сенате США, который закончился оправданием президента, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

По данным Gallup, американцы также положительно оценивают действия Трампа по коронавирусу - 60% против 38%. 94% республиканцев, 60% независимых избирателей и 27% демократов одобрительно отзываются о работе Трампа в этом аспекте.

Ранее Трамп заявил о планах отменить в США введенные из-за коронавируса ограничения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп: от мер против COVID-19 может умереть больше, чем от самой болезни

Как сообщал УНН, по состоянию на вечер 24 апреля в США инфицировалось более 50 тыс. человек. От болезни умерло 667 человек.

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