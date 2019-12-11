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Трамп підпише оборонний бюджет з допомогою Україні і санкціями проти "Північного потоку-2"

Трамп підпише оборонний бюджет з допомогою Україні і санкціями проти "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 11954 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що готовий негайно підписати закон про Державний оборонний бюджет (NDAA) на 2020 рік після того, як за нього проголосує Конгрес. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Трампа у Twitter.

"Всі наші пріоритети враховано у остаточному варіанті NDAA: збільшення зарплати для наших військових, відбудова збройних сил, оплачувана відпустка по догляду за дітьми, безпека кордонів та Космічні сили! Конгресе, на треба більше зволікати! Я підпишу цей історичний законодавчий акт негайно", — заявив президент США.

Нагадаємо, Конгрес погодив 300 млн дол. допомоги для української армії у оборонному бюджеті.

У військовий бюджет США на 2020 рік заклали санкції проти двох російських газопроводів.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що санкції США не зупинять "Турецький потік" і "Північний потік-2".

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