Санкції США не зупинять "Турецький потік" і "Північний потік-2" - Лавров
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вважає, що російським проектам газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" не завадять американські санкції. Про це він заявив під час пресконференції за підсумками візиту в США напередодні, передає УНН із посиланням на повідомлення МЗС РФ.
"По-моєму, Конгрес зараз буквально охопило бажанням зробити все так, щоб зруйнувати наші відносини. Справа, розпочата адміністрацією Барака Обами, триває. Як я вже говорив, ми звикли до такого роду нападів. Ми знаємо, як реагувати на них. Запевняю Вас, що ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік" не зупиняться", - сказав міністр.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що санкції проти "Північного потоку-2" включили у проект оборонного бюджету США.
9 грудня компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2" повідомила про затримку із завершенням спорудження газопроводу.
У НАК "Нафтогаз України" в свою чергу повідомили, що очікують зупинки "Північного потоку-2" через санкції США.