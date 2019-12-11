Санкции США не остановят "Турецкий поток" и "Северный поток-2" - Лавров
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что российским проектам газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не помешают американские санкции. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам визита в США накануне, передает УНН со ссылкой на сообщение МИДа РФ.
"По-моему, Конгресс сейчас буквально охватило желанием сделать все так, чтобы разрушить наши отношения. Дело, начатое администрацией Барака Обамы, продолжается. Как я уже говорил, мы привыкли к такого рода нападкам. Мы знаем, как реагировать на них. Уверяю Вас, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся", - сказал министр.
Напомним, ранее стало известно, что санкции против "Северного потока-2" включили в проект оборонного бюджета США.
9 декабря компания-оператор газопровода "Северный поток-2" сообщила о задержании с завершением сооружения газопровода.
В НАК "Нафтогаз Украины" в свою очередь сообщили, что ожидают остановки "Северного потока-2" из-за санкций США.