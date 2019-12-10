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В Нафтогазе ожидают остановки "Северного потока-2" из-за санкций США

В Нафтогазе ожидают остановки "Северного потока-2" из-за санкций США

Киев  •  УНН

 • 11465 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В законопроект, которым утверждается оборонный бюджет США (NDAA), включены положения о санкциях в отношении компаний, которые причастны к строительству российских морских энергетических трубопроводов, которым является "Северный поток - 2", что может остановить его строительство. Об этом написал уполномоченный по работе с органами государственной власти НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Гламаздин на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Северный поток 2 будет остановлен! Северный поток 2 - это оружие. И Украине, как и всему миру, нужно приложить максимум усилий, чтобы это оружие не было завершено и у России не было возможности его использовать. И сегодня - определяющий день в этой борьбе", - отметил он.

Гламаздин указал, что сегодня были обнародованы итоги конференции по согласованию текста законопроекта NDAA.

"Сегодня же будет обнародован и текст законопроекта - и он будет содержать санкции в отношении компаний, которые поставляют технологии и корабли для построения российских морских энергетических трубопроводов. Это уже официальная информация. Этот текст согласован всеми участниками процесса NDAA и будет проголосован в ближайшие дни (голосование в Палате представителей ожидается в четверг, Сенат будет голосовать в самом начале следующей недели). А уже к концу следующей недели он будет подписан Президентом США и он станет законом. и СП2 будет остановлен. И это не просто победа - это без преувеличения определяющее событие для Украины и всей Европы", - отметил представитель НАК.

В то же время глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что поверит, как только увидит санкции в действии. "Но прогресс действительно впечатляет. Ждем голосования в обеих палатах и подписания", - добавил он.

Ранее стало известно, что санкции против "Северного потока-2" включили в проект оборонного бюджета США.

9 декабря компания-оператор газопровода "Северный поток-2" сообщила о задержке с завершением сооружения газопровода.

Добавим, российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

Украинские Национальные Новости

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