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У Нафтогазі очікують зупинки "Північного потоку-2" через санкції США

У Нафтогазі очікують зупинки "Північного потоку-2" через санкції США

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У законопроект, яким затверджується оборонний бюджет США (NDAA), включені положення про санкції щодо компаній, які причетні до будівництва російських морських енергетичних трубопроводів, яким є "Північний потік - 2", що може зупинити його будівництво. Про це написав уповноважений з роботи з органами державної влади НАК "Нафтогаз України" Вадим Гламаздін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН

"Північний потік 2 буде зупинено! Північний потік 2 – це зброя. І Україні, як і всьому світові, потрібно докласти максимальних зусиль, аби ця зброя не була завершена і в Росії не було можливості її використати. І сьогодні – визначальний день у цій боротьбі", - зазначив він.

Гламаздін вказав, що сьогодні було оприлюднено підсумки конференції щодо узгодження тексту законопроекту NDAA.

"Сьогодні ж буде оприлюднено і текст законопроекту – і він міститиме санкції щодо компаній, які постачають технології та кораблі для побудови російських морських енергетичних трубопроводів. Це вже офіційна інформація. Цей текст погоджено всіма учасниками процесу NDAA і буде проголосовано найближчими днями (голосування у Палаті представників очікується у четвер, Сенат голосуватиме на самому початку наступного тижня). А вже до кінця наступного тижня його буде підписано Президентом США і він стане законом. І ПП2 буде зупинено. І це не просто перемога – це без перебільшення визначальна подія для України та всієї Європи", - зазначив представник НАК.

Водночас голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв зазначив, що повірить, як тільки побачить санкції в дії. "Але прогрес дійсно вражає. Чекаємо на голосування в обох палатах та підписання", - додав він.

Раніше стало відомо, що санкції проти "Північного потоку-2" включили до проекту оборонного бюджету США.

9 грудня компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2" повідомила про затримки із завершенням спорудження газогону.

Додамо, російський газопровід "Північний потік-2" будується для поставок газу в Німеччину в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, Росія організовує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.

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