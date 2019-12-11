Трамп подпишет оборонный бюджет с помощью Украине и санкциями против "Северного потока-2"

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 101824 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 65266 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 101791 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 114754 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145734 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готов немедленно подписать закон о Государственном оборонном бюджете (NDAA) на 2020 год после того, как за него проголосует Конгресс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Трампа в Twitter.

"Все наши приоритеты учтено в окончательном варианте NDAA: увеличение зарплаты для наших военных, восстановление вооруженных сил, оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, безопасность границ и Космические силы! Конгресс, на надо больше медлить. Я подпишу этот исторический законодательный акт немедленно", - заявил президент США.

Напомним, Конгресс одобрил 300 млн долл. помощи для украинской армии в оборонном бюджете.

В военный бюджет США на 2020 год заложили санкции против двух российских газопроводов.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкции США не остановят "Турецкий поток" и "Северный поток-2".

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