Трамп подпишет оборонный бюджет с помощью Украине и санкциями против "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готов немедленно подписать закон о Государственном оборонном бюджете (NDAA) на 2020 год после того, как за него проголосует Конгресс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Трампа в Twitter.
"Все наши приоритеты учтено в окончательном варианте NDAA: увеличение зарплаты для наших военных, восстановление вооруженных сил, оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, безопасность границ и Космические силы! Конгресс, на надо больше медлить. Я подпишу этот исторический законодательный акт немедленно", - заявил президент США.
Напомним, Конгресс одобрил 300 млн долл. помощи для украинской армии в оборонном бюджете.
В военный бюджет США на 2020 год заложили санкции против двух российских газопроводов.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкции США не остановят "Турецкий поток" и "Северный поток-2".