Трамп назвав "фейком" доповідь викривача щодо його розмови із Зеленським

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав доповідь неназванного викривача, через яку нижня палата Конгресу США оголосила йому імпічмент - фейком. Про це Трамп сказав під час пресбрифінгу, після того, як його попросили пояснити, чому він звільняє розвідника Майкла Аткінсона, який повідомив про цю доповідь, передає УНН.