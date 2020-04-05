Трамп назвав "фейком" доповідь викривача щодо його розмови із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав доповідь неназванного викривача, через яку нижня палата Конгресу США оголосила йому імпічмент - фейком. Про це Трамп сказав під час пресбрифінгу, після того, як його попросили пояснити, чому він звільняє розвідника Майкла Аткінсона, який повідомив про цю доповідь, передає УНН.
“Я думаю, що він виконав жахливу роботу. Абсолютно жахливу. Він взяв доповідь зі слів викривача, який виявився фейком... це була моя розмова з Президентом України (Володимиром Зеленським). Він взяв фейкову доповідь та приніс її до Конгресу”, — сказав Трамп.
Вчора Трамп повідомив, що звільнить генерального інспектора розвідувальних служб країни Майкла Аткінсона, який зіграв ключову роль у запуску процедури імпічменту американського лідера.
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У минулому році Аткінсон повідомив Конгресу США про отримання скарги з боку анонімного співробітника розвідки. Вона стосувалася липневої телефонної розмови президента США з українським колегою Володимиром Зеленським. Зміст бесіди в кінцевому підсумку став приводом для початку процедури імпічменту щодо Трампа. Як вважають політичні опоненти американського лідера, республіканець Трамп намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності в Україні Хантера Байдена — сина свого політичного противника Джозефа Байдена — в обмін на надання фінансової та військової допомоги Україні.
Сенат, в якому республіканці мають більшість, 5 лютого виправдав президента за обома статтями обвинувачення.