Трамп назвал "фейком" доклад осведомителя касательно его разговора с Зеленским

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81322 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97311 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101745 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101083 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108846 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96837 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104237 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106343 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131320 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130398 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп назвал "фейком" доклад осведомителя касательно его разговора с Зеленским

Трамп назвал "фейком" доклад осведомителя касательно его разговора с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 25593 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал доклад неназванного осведомителя, из-за которого нижняя палата Конгресса США объявила ему импичмент - фейком. Об этом Трамп сказал во время пресс-брифинга, после того, как его попросили объяснить, почему он увольняет разведчика Майкла Аткинсона, который сообщил об этом докладе, передает УНН.

“Я думаю, что он выполнил ужасную работу. Абсолютно ужасную. Он взял доклад со слов осведомителя, который оказался фейком... это был мой разговор с Президентом Украины (Владимиром Зеленский). Он взял фейковых доклад и принес его в Конгресс”, — сказал Трамп.

Вчера Трамп сообщил, что уволит генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который сыграл ключевую роль в запуске процедуры импичмента американского лидера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп о своем импичменте: Мы прошли через ад

В прошлом году Аткинсон сообщил Конгрессу США о получении жалобы со стороны анонимного сотрудника разведки. Жалоба касалась июльского телефонного разговора президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Содержание беседы в конечном итоге стало поводом для начала процедуры импичмента Трампа. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине Хантера Байдена — сына своего политического противника Джозефа Байдена — в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Украине.

Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал президента по обеим статьям обвинения.

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