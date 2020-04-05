Трамп назвал "фейком" доклад осведомителя касательно его разговора с Зеленским

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал доклад неназванного осведомителя, из-за которого нижняя палата Конгресса США объявила ему импичмент - фейком. Об этом Трамп сказал во время пресс-брифинга, после того, как его попросили объяснить, почему он увольняет разведчика Майкла Аткинсона, который сообщил об этом докладе, передает УНН.