Трамп звільнить розвідника, який сприяв запуску імпічменту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп в п’ятницю повідомив Конгрес США про свій намір звільнити генерального інспектора розвідувальних служб країни Майкла Аткінсона, який зіграв ключову роль у запуску процедури імпічменту американського лідера. Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press (AP).
Залишити свою посаду Аткінсон повинен через 30 днів.
“Вкрай важливо, щоб я в повній мірі довіряв людям, які призначаються на посаду генерального інспектора... Цього інспектора це більше не стосується”, — цитує газета лист Трампа законодавцям. За даними видання, президент протягом декількох місяців обмірковував ідею звільнення Аткінсона.
У минулому році Аткінсон повідомив Конгресу США про отримання скарги з боку анонімного співробітника розвідки. Вона стосувалася липневої телефонної розмови президента США з українським колегою Володимиром Зеленським. Зміст бесіди в кінцевому підсумку став приводом для початку процедури імпічменту щодо Трампа. Як вважають політичні опоненти американського лідера, республіканець Трамп намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності в Україні Хантера Байдена — сина свого політичного противника Джозефа Байдена — в обмін на надання фінансової та військової допомоги Україні.
Сенат, в якому республіканці мають більшість, 5 лютого виправдав президента за обома статтями обвинувачення.
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